Xbox Game Pass : The Elder Scrolls VI et Starfield seront bien disponibles

Todd Howard, producteur exécutif de l'éditeur, a tenu à mettre les points sur les i lors de la conférence Develop Brighton : oui, The Elder Scrolls VI sera bel et bien disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass.



L'offre de Microsoft continue donc d'attirer les regards, d'autant plus que Starfield, la prochaine grosse nouvelle IP tournée opéra-galactique 100% solo, intégrera lui aussi le fameux catalogue dès son arrivée sur le marché. Plus que jamais, le titan américain compte bien proposer un service à toute épreuve qui, sur la durée, pourrait bien faire la différence avec ses rivaux. La prochaine décennie s'annonce décidément... pleine de rebondissements.





Le rachat de Bethesda par Microsoft a fait grand bruit, et pour cause : désormais, le constructeur possède des franchises absolument cultes comme DOOM, Wolfenstein ou, bien évidemment, The Elder Scrolls. C'est justement cette dernière saga qui nous intéresse aujourd'hui puisque