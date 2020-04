Xbox Game Pass : Red Dead Redemption 2 en mai en remplacement de GTA 5

Le mois d'avril se termine dans quelques jours et du côté de chez Microsoft, on pense déjà à la suite, notamment en ce qui concerne le catalogue déjà très fourni du Xbox Game Pass. Et bien bonne nouvelle pour les abonnés, Red Dead Redemption 2 sera disponible à partir du 7 mai prochain, en remplacement d'un autre titre issu des écuries Rockstar Games, à savoir GTA V qui fait ses adieux, après seulement 5 mois de mise à disposition puisqu'il était arrivé dans le catalogue le 3 janvier dernier. Microsoft nous indique qu'il est d'ores et déjà possible de pré-télécharger le jeu via l'application mobile, ce qui permettra de gagner un temps fou. En revanche, sachez que ce Red Dead redemption 2 ne concerne que la version Xbox One, les joueurs PC n'étant visiblement pas concernés.