Xbox Game Pass : Microsoft révèle comment les studios sont sont rémunérés

Sans doute l'une des plus grandes fiertés de Microsoft, le Xbox Game Pass fait l'objet de spéculations depuis son lancement quant à son mode de rémunération des studios qui participent au programme. C'est vrai ? Comment ces développeurs perçoivent-il l'argent de Microsoft s'ils adhèrent au concept ? Phil Spencer, le big boss de la marque Xbox, s'est laissé aller à quelques conficences à ce sujet lors de son interview fleuve avec le site The Verge, précisant par la même occasion que le Xbox Game Pass compte aujourd'hui pas moins de 15 millions d'abonnés, le seul chiffre que Microsoft s’autorise à communiquer puisqu'on vous rappelle qu’ils ont décidé de ne pas donner de chiffres pour les ventes de leurs consoles. En réalité, il n’existe pas un seul modèle économique, mais plusieurs façon de récumérer les studios, affirme Phil Spencer qui précise que le Xbox Game Pass adapte son type de rémunération en fonction des attentes du développeur en question.





Je dirais que nos accords donnent l'impression d'aller dans tous les sens. Cela peut passer pour un manque d'organisation, mais c'est vraiment basé sur le besoin du développeur.





On apprend par exemple que pour les petites et/ou moyennes structures, Microsoft n'hésite pas à avancer l'argen pour permettre aux studios de venir à bout de la production. Microsoft est capable également de créer un plancher pour ces studios en question en termes de succès, ce qui permet de déterminer par la suite ce qu'ils obtiendront en retour. Dans d'autres situations, Microsoft est capable de financer la totalité du coût de production du jeu, et donc de pouvoir jouir de sa présence dans le Xbox Game Pass dès la sortie du jeu. Quoi qu'il en soit, Microsoft ne se limite pas à une seule et unique façon de procéder, il est question d'adaptabilité et pas uniquement sur le temps d'utilisation d'un jeu comme beaucoup l'ont décrit par le passé.



Phil Spencer insiste sur le fait que la force du Xbox Games Pass, c'est sa capacité à accueillir des jeux aussi divers que variés et qu'ils sont en provenance de tous les éditeurs, d'où l'importance de faire preuve de souplesse lorsqu'il est question de conclure des accords.