Xbox Game Pass : 4 nouveaux titres s'annoncent, voici le planning

Untitled Goose Game

Life is Strange 2 : Épisode 5

Pillars of Eternity

The Witcher 3 : Wild Hunt

Alors que Sony vient tout juste de lever le voile sur les nouveaux arrivants de son PlayStation Now, Microsoft s'attèle, lui aussi, à mettre en lumière sa fameuse alternative, le Xbox Game Pass : ainsi, tous les abonnés du service auront le droit à 4 jeux pour le mois de décembre, ajoutés comme d'habitude à des dates bien précises. Dans le tas, on trouve des perles comme The Witcher III mais aussi des très bons crus à l'instar du loufoque Untitled Goose Game ou du prenant Life is Strange 2 (l'Épisode 5, seulement). Bon jeu !À savoir que Headlander et Tecmo Bown Throwback, eux, s'en vont du fameux catalogue.