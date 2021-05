Wii : le modèle en or 24 carats de la Reine d'Angleterre mis en vente, le prix est exorbitant

8 795 euros. Une affaire en or (riez, s'il vous plaît).

Le saviez-vous ? En 2009, alors que la Wii bat son plein, le feu-éditeur THQ décide de commander une édition en or 24 carats à l'occasion de la sortie d'un de ses titres, Big Family Games, et d'offrir le tout à la Reine d'Angleterre. Pas sûr que l'association entre le matériau et le jeu soit en totale adéquation, mais qu'importe : cette mouture très exclusive a bel et bien vu le jour... avant de finir entre les mains de Donny Fillerup en 2017. Comme son nom l'indique, ce n'est pas vraiment Elisabeth II puisque Fillerup est un collectionneur acharné, possédant également d'autres objets de valeur particulièrement uniques : mais parce que l'homme souhaite acheter une maison, il met en vente plusieurs de ses biens... dont la fameuse Wii (et sa Wiimote) en or.Comme on peut s'y attendre, son prix dépasse l'entendement puisqu'elle est mise sur le marché pour 300 000 dollars. On imagine qu'il y aura bien un passionné fortuné pour sortir le chéquier et en faire l'acquisition : un fait qui nous rappelle la fameuse PS5 en or, 24 carats également, dont nous vous parlions il y a quelques mois et bien plus "accessible" puisque vendue à