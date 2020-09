PS5 : le modèle en or 24 carats bientôt disponible en précommande, le prix est démentiel

Ceux qui sont prêts à toutes les folies pour la PS5 se souviennent sans doute du modèle en or 24 carats dévoilé par Truly Exquisite, en juillet dernier. Aujourd'hui, on sait combien il faudra débourser pour se procurer l'objet, puisqu'il sera disponible en précommande à partir de demain . Ainsi, la version la plus chère est affichée au prix de 8299£, sachant que la DualSense et le casque audio Pulse 3D auront droit au même traitement de faveur. Chaque pack, tiré à 250 exemplaires, contiendra une PS5, deux manettes, et un casque audio Pulse 3D ; tout ça disposé soigneusement dans un coffret en bois. Enfin, on nous précise que l'assurance et les frais d'envoi sont offerts. A ce prix-là, c'est la moindre des choses.PS5 or 24 carats : 8 099£ - 8 795€PS5 or rose 18 carats : 8199£ - 9 015€PS5 platine : 8299£ - 9 125€PS5 Digital or 24 carats : 7999£ - 8 795€PS5 Digital or rose 18 carats : 8099£ - 8 905€PS5 Digital platine : 8199£ - 9 015€DualSense : 649£ - 714€Casque audio 3D : 399£ - 439€