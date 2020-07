PS5 : un modèle en or 24 carats vient d'être dévoilé (et ce n'est pas une blague)

Toujours plus. Alors que la PS5 n'est pour l'instant annoncée que dans un coloris et que d'innombrables internautes s'en donnent à cœur joie sur Photoshop pour la dévier à toutes les sauces, d'autres compagnies, beaucoup plus sérieuses, prennent déjà les devants à l'instar de Truly Exquisite : entreprise anglaise réputée pour "convertir" des objets high-tech du quotidien en véritables bijoux de luxe, celle-ci vient tout juste d'annoncer une PlayStation 5 Special Limited Luxury Edition... en or 24 carats. Et cela ne concerne pas que la console mais aussi la DualSense et le casque Sony officiel.Bien entendu, il s'agit là d'un retravail artisanal dont ne dépend pas Sony : en d'autres termes, le constructeur japonais n'est absolument pas impliqué dans l'affaire et il s'agit là d'une offre tout à fait indépendante. Ceci explique d'ailleurs cette première série de visuels fournie par la société britannique, entièrement confectionnée par ses soins derrière un ordinateur en attendant de pouvoir la confectionner pour de vrai.Concernant le prix, le tarif n'a pas encore été dévoilé et les livraisons ne sont pas attendues avant décembre prochain : si, toutefois, vous vous sentez l'âme (et le portefeuille) de faire une telle acquisition, un formulaire de contact officiel est accessible à cette adresse The last but not the least : des PS5 "Platinum" et "18K Rose Gold" ont également été annoncées, sans disposer pour autant de premiers visuels. Sinon, nous attendons toujours un premier prix pour le modèle tout à fait standard de la PS5 et il y a des chances qu'il soit moins onéreux que les éditions ci-dessus.