Watch Dogs Legion : ray tracing, framerate et résolution, les versions PS5 et Xbox Series X se détaillent

Lathieeshe Thillainathan a livré quelques détails techniques importants sur Reddit : le jeu tournera en 4K et 30FPS avec ray tracing sur les deux machines.



Quant à la possibilité de désactiver cette dernière option afin de bénéficier d'un framerate à soixante images par seconde... le développeur ne s'est malheureusement pas exprimé. On espère que cette possibilité sera donnée dans les paramètres du soft, prévu on le rappelle sur la machine de Microsoft le 10 novembre et sur celle de Sony le 19. Sans ça, sachez que les versions PC, PS4, Xbox One et Stadia, elles, débarqueront le 29 octobre prochain.





Ubisoft dispose d'une fin d'année chargée, c'est le moins que l'on puisse dire. Avant Assassin's Creed Valhalla et Immortals Phenix Rising, la firme française livrera Watch Dogs Legion, troisième opus d'une franchise lancée en 2014 dont l'aventure se situera dans un Londres ultra-connecté, presque futuriste : comme vous le savez certainement, le titre débarquera également sur PlayStation 5 et Xbox Series X et, à ce sujet très précis, le live producer