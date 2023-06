Warhammer Space Marine 2 : il y aura du co-op, nouvelle vidéo de gameplay bien nerveuse !

Assez bavard depuis son annonce en décembre 2022, Warhammer 40,000 Space Marine 2 n'a pas manqué de faire sensation ce soir lors du Summer Game Fest 2023, avec l'annonce d'un mode coopération. Il sera en effet possible de faire toute la campagne accompagné jusqu'à 3 joueurs au total. De quoi faire monter la pression de quelques bars, sachant que la difficulté sera évidemment adaptée au nombre de joueurs. Un nouveau trailer a été mis en ligne dans le même temps, révélant des images inédites, et confirmant l'approche très Gears of War de ce titre, qui offrira des affrontements assez dantesque si l'on se fie à ces nouvelles séquences de gameplay.La sortie de Warhammer 40,000 Space Marine 2 est attendue pour cet hiver sur PC, PS4 et Xbox Series.