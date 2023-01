Warhammer 40.000 Space Marine 2 : une statuette en résine du Lieutenant Titus, le collector s'annonce incroyable

Toujours pas de date de sortie pour Warhammer 40.000 Space Marine 2, hormis un vague courant 2023, mais le jeu de Focus Entertainment fait déjà la promotion de son édition collector physique. Et pour cause, l'éditeur semble plutôt fier du résultat et n'a pas hésité à le mettre en avant à travers cette vidéo qui permet de découvrir le Space Marine sous toutes ses coutures. Si la statuette du Lieutenant Titus qui est montrée dans la vidéo sera similaire au rendu final commercialisé, alors on sera en possession d'un très beau produit. Entre la chouette position du Space Marine qui vient d'attraper une créature par le cou, les nombreux détails sur l'armure, les effets de dégâts et d'armure abimée, mais aussi ce socle qui s'annonce assez lourd, il y a de quoi se laisser tenter sans être forcément un gran fan de la licence. Mieux encore, la tête du lieutenant Titus sera interchangeable, et on pourra choisir de l'avoir avec ou sans son casque. Cerise sur le cake, il est précisé que la statuette est en résine et qu'elle a été peinte à la main, de quoi rajouter un aspect encore plus premium à l'objet en question. Cette édition collector sera accompagnée d'un Steelbook, du livre Art & Making-Of et d'autres bons qui seront révélés un peu plus tard.



Si la sortie de Warhammer 40.000 Space Marine 2 n'est pas encore déterminée, les précommandes pour ce collector seront ouvertes sur le Focus Entertainment Store à partir du 16 février prochain.









Warhammer 40.000 Space Marine 2 Édition Collector :

- Une statuette du Lieutenant Titus en résine de 21 x 17,5 cm finement détaillée, peinte à la main et dotée d’une tête et d’un casque interchangeables.

- Le Steelbook officiel du jeu.

- Un livre Making-Of exclusif de 64 pages en anglais illustré et commenté par la talentueuse équipe de Saber Interactive.

- Le jeu Warhammer 40,000: Space Marine 2 sur la plateforme de votre choix. Les versions PlayStation 5 et Xbox Series X seront livrées en version physique avec une jaquette exclusive au Focus Entertainment Store. La version PC sera délivrée en version digitale avec un code de téléchargement valable sur Steam.

Le DLC de précommande Macragge’s Chosen.