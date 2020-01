Ubisoft : la firme restructure complètement son équipe créative, de gros changements à prévoir

On le sait, la dernière année fiscale d'Ubisoft fut particulièrement difficile. Les non-succès commerciaux, parfois critiques, de titres majeurs comme The Division 2 ou Ghost Recon Wildlands ont mené l'entreprise àcomme Watch Dogs Legion, Gods & Monsters ou Rainbow Six Quarantine. Bref, la firme française revoit ses plans pour peaufiner son avenir et, comme nous l'apprend le site VGC, cela passe aussi parL'équipe éditoriale, c'est celle qui prend la décision de la tournure, de la direction que doit emprunter tel jeu, tel franchise. Menée par Serge Hascoet à Paris, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est s'impose un peu comme le cerveau créatif d'Ubisoft.qui, aujourd'hui, partagent de nombreux points communs : l'open world, les barres de vie, les tours de reconnaissance ou l'aspect jeu-service prédominant sont des exemples flagrants.Une politique qui devrait donc changer très prochainement puisque cette équipe éditoriale se voit restructurée : si Hascoet en sera toujours à la tête,avec davantage de main mise qu'auparavant. Tommy Francois, Patrick Plourde (Child of Light) ou Maxime Béland (Splinter Cell) sont ainsi cités pour constituer l'équipe en question.Le but ?, en tout cas plus qu'à l'accoutumée, et leur offrir plus de personnalité. C, par exemple, et garantir "une expérience optimale".Le problème, c'est qu'avec cette restructuration,: cela fait évidemment écho au Destiny-Like dont nous vous parlions il y a un petit mois, à la conception stoppée net après trois ans de travail.On espère que ce changement de politique portera ses fruits et permettra au géant vidéoludique de redorer son blason comme il se doit. Si l'on écoute les bruits de couloir,, dont une foule d'informations émergeait ici même (à prendre avec des pincettes toutefois). Une licence forte qui pourrait bien réconcilier les joueurs avec le célèbre éditeur.