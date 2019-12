Ubisoft : un projet d'envergure annulé, les rumeurs parlent d'un Destiny-like

Contrairement aux idées reçues, même les éditeurs de la stature d'Ubisoft prennent le temps de la réflexion avant de valider définitivement un projet. On en a encore la preuve avec Louis de Carufel qui annonce qu'un jeu d'envergure, dans lequel il était impliqué, a été annulé. "Je viens juste d'apprendre que le projet, sur lequel j'ai travaillé ces trois dernières années, vient d'être annulé, tweete le développeur d'Ubisoft Montréal. C'est une nouvelle difficile car ça fait maintenant sept ans que je collabore avec cette équipe, une période pendant laquelle nous avons sorti Watch Dogs et Watch Dogs 2."Selon les indiscrétions de l'incontournable Jason Schreier (Kotaku), le jeu en question serait un Destiny-like ; de "gros changements" auraient actuellement lieu en interne, d'où la décision de l'éditeur français. La bonne chose dans tout ça, c'est que cette annulation n'entraînera aucun licenciement. "Personne n'a perdu son job, assure Louis de Carufel. Chacune des 200 personnes de l'équipe sera réassignée à l'un des autres projets du studio, sachant qu'il y en a 15. Mieux, on peut même choisir celui que l'on préfère !"Avant d'ajouter : "Donc, même si ça reste compliqué, je considère qu'il s'agit d'une opportunité pour découvrir un nouveau moteur et apprendre à connaître d'autres personnes. Certains projets vont sortir en 2020, tandis que d'autres ne font que commencer. Le choix ne va pas être simple." On ne peut pas dire que 2019 fut une année de tout repos pour Ubisoft. En effet, suite aux ventes décevantes de The Division 2 et Ghost Recon Breakpoint, la maison a décidé en octobre dernier de repousser la sortie de Watch Dogs, Rainbow Six Quanrantine et Gods & Monster. Ils n'arriveront pas avant l'année fiscale 2020-2021 qui débutera le 1er avril.Avec le prochain Assassin's Creed, Skull & Bones (dont le développement s'éternise, soit dit en passant) ou encore Beyond Good & Evil 2 sur le feu, on peut comprendre qu'Yves Guillemot et ses équipes ne souhaitent pas faire n'importe quoi. Enfin, précisons que les tweets de Louis de Carufel ont depuis été supprimés.