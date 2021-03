The Witcher : la Saison 2 par Netflix intégrerait la Chasse Sauvage, premières photos

Quoique l'on en pense, la première saison de The Witcher sur Netflix fut un sacré carton commercial : la série a cumulé plus de 76 millions de vues lors de son premier mois, soit un score hissant le projet parmi les plus visionnés de la plateforme vidéo. Une deuxième saison est donc dans les bacs - on n'est pas vraiment surpris - et celle-ci commence très sérieusement à se préciser : aujourd'hui, plusieurs photos de tournage (non officielles, néanmoins) laissent penser que la Chasse Sauvage serait bien intégrée dans l'histoire. Pour rappel, il s'agit du mythique groupe un poil diabolique pourchassant Geralt de Riv dans The Witcher 3, ce dernier étant d'ailleurs sous-titré "Wild Hunt", et pas pour rien.La Saison 2 reprendrait-elle alors l'intrigue du célèbre titre de CD Projekt ? Pour autant... probablement pas. Bien qu'elle soit plus inspirée des romans d'Andrzej Sapkowski que des jeux vidéo, la série Netflix compte raconter sa propre histoire avec son lot de révélations inédites : on se donne rendez-vous cette année pour l'arrivée des nouveaux épisodes, dont la date de sortie précise n'a pas encore dévoilée.