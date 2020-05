The Last of Us 2 : voici le nouveau trailer, Ellie et Joel sont là, l'émotion est palpable

Comme promis, Naughty Dog a publié en ce mercredi 6 mai 2020 à 16h le tout dernier trailer consacré The Last of Us Part II. Une vidéo qui fait évidemment la part belle à l'histoire, révélant des éléments clefs de cette nouvelle intrigue qui implique Ellie et Joel, vieillis de 6 ans, mais aussi de nouveaux personnages qui auront chacun leur importance. On pense bien évidemment à Dina, qui va faire chavirer le coeur d'Ellie et confirmer son orientation sexuelle, mais aussi Jesse qui sera un partenaire de choc aux côtés d'Ellie pour affronter les infectés. Mais ces zombies ne seront qu'une partie infime des ennemis que l'on va rencontrer dans The Lasrt of Us 2, puisqu'un culte religieux va venir chambouler la vie de nos deux protagonistes. Ce trailer est aussi l'occasion de constater qu'une distance s'est creusée entre Ellie et Joel, sans doute en raison des événements survenus à la fin du premier épisode.La sortie de The Last of Us Part 2 est calée au 19 juin prochain et il sortira en exclusivité sur PS4 et PS4 Pro. Bien sûr, le jeu fait parler de lui depuis plusieurs semaines à cause des leaks en vidéos qui ont spoilé l'intrigue, mais cela ne nous empêchera pas de nous lancer dans cette aventure qui s'annonce riche en émotions.