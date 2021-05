Que pense Microsoft de The Last of Us 2 ? Un document interne a leaké, y a du positif et du moins bon

La qualité visuelle et l'attention portée aux détails dans The Last of Us Part II sont absolument les meilleures de sa catégorie dans pratiquement tous les domaines, et la présentation globale est nettement en avance sur tout ce que d'autres équipes ont produit sur consoles et PC.

Nous avons souvent été stupéfaits par la qualité des graphismes du jeu, ce qui arrive malheureusement rarement de nos jours. C’est encore plus impressionnant étant donné que le jeu présente deux personnages distincts avec différents groupes d’alliés dans des endroits différents, ainsi que des séquences de flashback qui se déroulent des années auparavant. Il présente une grande variété d'environnements, de conditions météorologiques et de cycles journaliers dans des endroits allant du Wyoming à la Californie.

Devenu il y a peu le jeu le plus récompensé de l'histoire, The Last of Us Part. II a beau avoir divisé son public, il demeure un titre ayant marqué l'histoire de sa génération. En même temps, difficile d'affirmer le contraire quand on voit l'œuvre de Naughty Dog qui a bossé d'arrache-pied pour pondre une aventure poussant techniquement la PS4 dans ses retranchements.