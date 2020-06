The Last of Us 2 : même au Japon, le jeu cartonne ! Voici les chiffres

The Last of Us 2 démarre fort, très fort. Après avoir conquis la presse internationale (94 sur Metacritic, c'est honorable), les premiers chiffres du lancement s'avèrent faramineux : on sait déjà que le jeu a explosé les records au Royaume-Uni en Russie , en Allemagne... et au Japon, le titre de Naughty Dog semble aussi avoir son public.À titre de comparaison, le seul lui tenant tête est Death Stranding, sorti en fin d'année dernière, avec 185 909 preneurs ! La nouvelle aventure d'Ellie se glisse donc à la deuxième place du podium pour un lancement de jeu PS4, dépassant Bloodborne (150 245 ventes) et Gran Turismo Sport (139 347 ventes).De manière générale, il y a fort à parier que The Last of Us Part. II s'imposera comme l'exclusivité PlayStation 4 la mieux vendue de la génération ou, tout du moins, celle qui réalisera le meilleur lancement. Notons qu'en plus de tous les chiffres déjà communiqués doivent encore s'ajouter ceux des ventes dématérialisées : bref, c'est du costaud.