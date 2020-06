The Last of Us 2 : le lancement du jeu bat des records au Royaume-Uni, Elie reçue avec le tapis rouge

Si l'on sait bien évidemment que l'attente autour de The Last of Us 2 était très importante, son arrivée sur le marché se traduit immédiatement par des scores faramineux : c'est tout particulièrement le cas du titre au Royaume-Uni où, les deux premiers jours de son lancement, il s'est imposé comme le meilleur démarrage de toutes les exclusivités PS4, battant alors Uncharted 4 de seulement 1%. Cela prévoit donc environ 190 000 exemplaires vendus, mais attention toutefois : il ne s'agit là que des ventes physiques.Comparé à The Last of Us premier du nom sorti en 2013, c'est une victoire à pleine couture puisque c'est que la première aventure d'Ellie n'avait fait "que" 110 000 ventes au lancement ! Autre record explosé outre-Manche : celui des meilleurs démarrages de l'année puisque The Last of Us Part. II bat alors Animal Crossing de plus de... 40 %. Rien que ça.Désormais, il serait chouette de connaître les chiffres des éditions digitales même si de ce côté là, il faudra attendre une déclaration officielle de Sony pour y voir plus clair.Sans ça, notre test est disponible ici