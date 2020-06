The Last of Us 2 : un meilleur démarrage que tous les autres jeux PS4 en Russie, dont GTA 5

M. Video-Eldorado, nous apprenons qu'Ellie est en train de battre des records dans la maison mère de Vladimir Putin.



Ainsi, en seulement trois jours dans les magasins M.Video et Eldorado (leur Micromania à eux), The Last of Us 2 s'est vendu deux fois plus que Death Stranding qui détenait le record du meilleur lancement russe pour un jeu PS4. Comme le rapporte IGN Russia - sans donner de chiffres malheureusement - l'aventure sombre et morale du studio californien suscite ainsi là-bas plus d'engouement que GTA 5, FIFA 20, Spider-Man ou Red Dead Redemption 2, pourtant les plus grands pionniers de leur domaine respectif !



Une nouvelle indication de la puissance de The Last of Us Part. II : désormais, il nous tarde décidément de connaître les scores précis par Sony. Qui mise sur combien ?





En attendant les chiffres de ventes concrets de The Last of Us Part. II, de plus en plus d'indices semblent nous indiquer que le jeu est bien parti pour s'imposer comme un écrasant carton commercial : pour ainsi dire, près de quatre millions de joueurs ont été comptabilisés les premières journées suivant la commercialisation et aujourd'hui, grâce au leader russe de la vente vidéoludique