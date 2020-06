The Last of Us 2 : voici le nombre de joueurs au lancement, c'est plus que toutes les autres exclus PS4

Si l'on sait déjà que The Last of Us Part. II a réalisé des scores faramineux au Royaume-Uni, il nous tarde décidément de connaître les chiffres de ventes précis engrangés partout dans le monde. Une information que seul détient Sony pour le moment mais grâce au site Gamstat , qui se charge de référencer les audiences en s'appuyant sur les statistiques du PlayStation Network, un premier indice sur sa nature nous est ainsi communiqué. Et tenez-vous bien : le jeu de Naughty Dog est bien parti pour battre des records.Ainsi,À titre de comparaison, Spider-Man, débarqué en 2018, avait cumulé 3,3 millions de personnes sur la même durée ; God of War 3,1 millions, Uncharted 4 A Thief's End 2,7 millions et Days Gone, 1,3 millions de gamers. The Last of Us premier du nom, lui, avait rassemblé "seulement" 500 000 joueurs environ lors de son démarrage.Attention cependant :Une donnée à prendre en compte puisque dans le tas, certains n'ont pas acheté la galette grâce au prêt ou au partage de bibliothèque virtuelle ; de même, les personnes n'étant pas inscrites au service online de Sony ne sont pas comptabilisées. Toutefois, on se doute bien que ce résultat de 3,9 millions de joueurs se rapproche plus ou moins du réel chiffre de ventes : si tel est le cas, The Last of Us 2 pourrait bien exploser le record détenu par Spider-Man, lui et plus de 13 millions de ventes en moins d'un an. Le tournis est présent.