The Last of Us 2 : le jeu de retour sur le PlayStation Store, les précommandes à nouveau ouvertes

a déclaré Naughty Dog.





Maintenant que Sony Interactive Entertainment a fixé une nouvelle date de sortie pour The Last of Us 2 sur PS4, il n'est pas étonnant de voir le titre de Naughty Dog réapparaître sur le PlayStation Store. C'est en effet ce que l'on peut constater en allant y faire un tour, sachant que le jeu est disponible soit en édition standard (69,99€), soit en édition Deluxe (79,99€). Pour ceux qui ne seraient pas au courant, on rappelle que The Last of Us 2 avait été retiré de la boutique au début du mois, suite au report de sa sortie . Ceux qui l'avaient précommandé s'étaient même fait rembourser.Attendues désormais pour le 19 juin, les nouvelles aventures de Joel et Ellie ont récemment fait l'objet de grosses fuites sur la Toile, ce qui a poussé le studio américain - et le réalisateur Neil Druckmann - à s'exprimer sur Twitter.Nous savons que les derniers jours ont été compliqués pour vousNous ressentons la même chose. C'est décevant de voir que des séquences du jeu ont été diffusées avant sa sortie. Faites de votre mieux pour éviter les spoils, et nous vous demandons également de ne rien dévoiler aux autres. The Last of Us 2 sera bientôt entre vos mains. Qu'importe ce que vous voyez ou entendez, l'expérience finale vaudra le coup.