The Last of Us 2 : la nouvelle date de sortie dévoilée, Ghost of Tsushima repoussé

Il y a quelques semaines, nous apprenions douloureusement le report à une date indéterminée de The Last of Us 2, prochain hit majeur de la PlayStation 4 sur lequel repose beaucoup, beaucoup d'espoirs. Devant le casse-tête logistique imposé par la pandémie de coronavirus, Sony avait pris la décision d'étudier une nouvelle sortie, le but étant de garantir la bonne distribution (et les ventes) de la prochaine aventure de Naughty Dog. Bonne nouvelle, le géant japonais semble sûr de son coup et vient tout juste, par le biais du PlayStation Blog, de faire la déclaration tant attendue : le jeu débarquera donc le 19 juin 2020, soit "seulement" un peu plus d'un mois après la date initiale.Plus de peur que de mal ? Oui... et non. Car le 16 juin prochain devait également signer l'arrivée de Ghost of Tshushima : bien entendu, sortir ses deux plus grosses exclusivités de l'année à trois jours d'intervalle relèverait de la cannibalisation et SIE vient alors d'officialiser, en toute pertinence, le report du périple épique à la sauce samurai de Sucker Punch au 17 juillet 2020.Notons que si de tragiques leaks sur le scénario de The Last Of Us 2 parcourent actuellement la toile, ceux-ci ne sont pas la cause de sa nouvelle date de sortie, déjà bien définie en interne avant l'incident. Une chose est sûre : l'été sera chaud et confinement ou pas, les joueurs PS4 auront de quoi faire pour occuper leurs journées.