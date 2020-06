The Last of Us 2 : 25 exemples qui prouvent le sens du détail affolant de Naughty Dog

Cela fait maintenant plus d'une décennie que Naughty Dog nous habitue à des jeux d'une technique hallucinante : le pire, c'est que la firme ne cesse de progresser au fil de ses production, au point même de repousser certains standards assez marquants. Ainsi, au même titre qu'un Red Dead Redemption II bourré d'éléments ultra-précis impossibles à repérer au premier coup d'œil, The Last of Us II est ce genre d'aventure au sens du détail hallucinant, témoignant de la volonté imparable de ses concepteurs à établir une expérience réaliste et sacrément attentionnée.Comme preuve ultime de cette authenticité, la chaîne YouTube Knightz a justement repéré puis illustré vingt-cinq exemples en vidéo: par exemple, saviez-vous qu'Ellie regarde les marches quand elle monte un escalier ? Que les dents de vos ennemis volent en temps réel lors d'une échauffourée ? Ou que les chiens de vos adversaires montrent leur incompréhension et leur tristesse après la mort de leur maître, motion-capture canine à l'appui ?De même, il est alors possible de se rendre compte que lorsqu'Ellie lance une bouteille dans la face d'un opposant, de véritables éclats de verre viennent se planter dans son épiderme ; des bouts de cervelle peuvent aussi être aperçus sur les murs après un headshot sanguinolent ; Dina est aveuglée quand on oriente la lampe-torche dans sa direction tandis qu'un effet de caméra retranscrit le vertige d'Abby lorsque l'on regarde le vide...Pas de doute possible, Naughty Dog s'est donné à fond dans cette suite resplendissante qui, de notre côté, nous a particulièrement convaincu . Forcément, c'est avec une certaine interrogation que l'on demande jusqu'où iront les développeurs californiens sur la prochaine génération de consoles...