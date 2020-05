Red Dead Redemption 2 : ces petits détails de folie qu'on découvre 2 ans après la sortie du jeu

On rappelle que Red Dead Redemption 2 est sorti en 2018 sur Xbox One et PS4, et l'année suivante sur PC. Selon les dernières rumeurs, il y a des chances que le prochain jeu de Rockstar Games soit GTA 6.

On pensait que Red Dead Redemption 2 avait livré tous ses secrets. Or, quasiment deux ans après sa sortie, on découvre encore des tas de petits détails, preuve que Rockstar Games mérite vraiment son statut de studio perfectionniste. En effet, un clip vidéo relayé sur Reddit montre le héros Arthur Morgan compter silencieusement les balles alors qu'il est en train de recharger son revolver. Aucun son ne s'échappe de sa bouche, mais on voit clairement ses lèvres bouger ; et l'animation labiale est si bien faite que l'on peut deviner "four, five, six". Bluffant ! On imagine que d'autres petits détails de ce genre sont parsemés dans l'open world incroyable du jeu et qu'on continuera encore de découvrir des choses aussi minutieusement placées.