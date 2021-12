The King's Man 2 : la Seconde Guerre Mondiale accidentellement confirmée par Ralph Fiennes et Gemma Arterton

Sorti dans les salles françaises depuis aujourd'hui, mercredi 29 décembre 2021, The King's Man est le dernier grand film à terminer l'année, avec une note d'aventure et d'histoire. Préquelle aux deux premiers épisodes qui se déroulait à notre époque, cette origin story sur la création de l'agence secrète britannique a renouvelé l'ensemble de son casting. Le duo Colin Firt et Taron Egerton n'est plus, c'est désormais Ralph Fiennes, accompagné de Harris Dickinson, qui deviennent les nouveaux agents super-entraînés. Avec pour toile de fond la Première Guerre Mondiale, The King's Man propose un récit assez différent de ses aînés, à mi-chemin entre l'ambiance délurée propre à la série et le sérieux du conflit historique. Un changement de ton avec lequel le film jongle à merveille et qui permet d'ailleurs au film d'avoir sa propre identité.







SPOILER ALERT à partir d'ici !



Si vous faites partie des personnes ayant vu le film, vous savez que la scène post-générique introduit un nouveau grand tyran, à savoir Adolf Hitler. Encore jeune dans le film, il tiendra un rôle très important dans une éventuelle suite. Il n'aura d'ailleurs fallu pas bien longtemps avant que The King's Man 2 soit confirmé, puisque lors de notre interview avec les différents acteurs du film, Ralph Fiennes et Gemma Arterton vendent la mèche, lorsque nous avions posé notre question sur le personnage de Polly. C'est d'abord l'acteur britannique qui introduit cette notion de suite, avant que Gemma Arterton explique ses envies de faire évoluer son personnage avant plusieurs hésitations.



Ralph Fiennes : "A ton avis, qu'est-ce qui va lui arriver dans la suite ?"

Gemma Arterton : "Oh j'espère que... Je pense que... Tu sais... C'est elle le cerveau de toute cette opération. Oh, j'espère qu'elle aura plus de scènes de bastonnade.

[...]

Gemma Arterton : "J'espère qu'elle ira plus loin, qu'elle rencontrera des situations, surtout si l'histoire se déroule durant la Seconde Guerre Mondiale, il y a vraiment des choses intéressantes à faire..."

Ralph Fiennes : "Elle est vrailment bien, tu l'as rendue fun. C'est un bon personnage, une bonne création.





