Test Far Cry 6 : pas de revolución pour la saga, voici toutes les notes dans le monde

l'acteur

Giancarlo Esposito, habitué à nous camper des rôles de méchant bien bad-ass au cinéma et dans les séries télé. Ce dernier semble d'ailleurs endossé le rôle du dictateur d'Antón Castillo à merveille puisque les critiques encensent sa présence dans le jeu. C'est en revanche du côté du gameplay que le jeu a du mal à se distinguer, Far Cry ne faisant que reprendre une formule déjà connue et qui peinent à se renouveler. De même, beaucoup de mécaniques annoncées comme révolutionnaires pour la série se révèlent être assez anecdotiques, et toute la partie customisation n'apporte pas grand-chose (c'est un FPS et on n voit que trop rarement son perso), d'autant que l'évolution de son avatar est moins impactante qu'auparavant. Il y a évidemment des petites nouveautés qui marquent les esprits, comme les combats de coqs et les courses de véhicules, mais il semblerait que la conduite reste encore un point à améliorer. On pourra en revanche s'amuser avec l'arsenal qui tente une approche originale. Résultat : Far Cry 6 obtient la note correcte de 76% sur Metacritic , ce qui est moins bon que l'épisode 5, qui était reparti avec un 81%