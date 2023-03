Tekken 8 : Marshall Law se dévoile, il a une nouvelle mimique en référence à Bruce Lee

Bandai Namco Entertainment poursuit la présentation des personnages de Tekken 8 et nous propose aujourd'hui de nous attarder sur les compétences de Marshall Law, le personnage qui rend hommage à Bruce Lee. Comme tous les autres, il a lui aussi vieilli, mais ce dernier est toujours en pleine forme. Preuve en est avec ce moment où il se met à contracter tous ses muscles, faisant ressortir ses veines les plus folles. On va évidemment retrouver l'ensemble des ses attaques iconiques, toutes reprises des mouvements et des attaques signatures de Bruce Lee, comme ce moment où il se jette su le thorax de son adversaire au sol, rappelant une scène mémorable du film Enter the Dragon (1973). Toujours équipe de ses nunchakus, Law va donc en faire usage pour certaines attaques et combos, afin de caser un peu plus de dégâts. Grande première aussi dans cette vidéo de gameplay, on aperçoit le changement de décor lorsque Law fait sortir Paul Phoeniw du ring.La date de sortie de Tekken 8 n'est pas connue, mais il va falloir attendre quelques mois avant que Bandai Namco Entertainment ne communique dessus...