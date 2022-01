Syberia The World Before : voici la nouvelle date de sortie, encore 2 mois de patience

Syberia : The World Before, Microids revient en cette fin de semaine pour livrer la nouvelle date de sortie de son jeu d'aventure. C'est donc le 18 mars 2022 que le jeu sera accessible sur PC, après 3 mois de décalage pour peaufiner le jeu comme il se doit. C'est d'ailleurs ce que l'éditeur français explique dans son communiqué, précisant que ce laps de temps supplémentaire a permis aux équipes de Koalabs de proposer un résultat à la hauteur des dernières épopées de Kate Walker imaginées par Benoît Sokal qui nous a quittés en mai 2021. Pour le reste des plateformes, il va falloir être patient, Syberia : The World Before est toujours attendu pour courant 2022, sans plus de précision.









Après avoir annoncé un report de dernière minute début décembre pour