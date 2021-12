Syberia The World Before : le jeu est décalé à 2022 à une semaine de sa sortie

On l'attendait tous pour le 10 décembre 2021 et aucun signe avant-coureur nous aurait laissé penser que Syberia : The World Before allait être reporté. C'est pourtant le cas avec le message que Microids a adressé sur ses réseaux sociaux pour nous avertir que Kate Walker ne fera pas son retour avant les fêtes de Noël. Dans le communiqué, on apprend que le report semble plus long que prévu, puisqu'il n'y a aucune nouvelle date de sortie, mais une fenêtre fixée au premier trimestre 2022, seulement sur PC. Microids se justifie en expliquant que les équipes de développement ont besoin de temps supplémentaire pour que l'expérience souhaitée soit la plus optimale possible et qu'elle fasse honneur à la mémoire de Benoît Sokal décédé en mai dernier. On rappelle que ce Syberia nous permettra de contrôler deux personnages que sont Kate et Dana Roze, chacune se situant dans une époque différente.