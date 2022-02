Syberia The World Before : de noubelles images avant la sortie du jeu

Dans la foulée de la mise en ligne de notre preview hands-on de Syberia The World Before, Microids partage quelques screenshots de son jeu d'aventure écrit par le regretté Benoît Sokal. Pour ce nouvel épisode, Kate Walker n'est plus la seule héroïne que l'on va incarner, puisqu'une nouvelle venue fait une belle entrée en la matière, en la personne de Dana Roze. C'est grâce à un twist scénaristique, alternant entre passé et présent que l'on va permurter de personnage et changer d'époque par la même occasion. L'intrigue de Syberia The World Before va donc être double et si jamais vous souhaitez en savoir davantage, on vous suggère de lire notre preview écrite par Fabien Pellegrini.