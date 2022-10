Super Mario Bros Le Film : les Américains sont envieux de la VF de Mario, Chris Pratt est dénigré

Depuis hier soir et la diffusion du tout premier trailer de Super Mario Bros Le Film, tout Internet est en ébullition. Il faut dire que la surprise a été non seulement totale, mais en plus, elle a permis de découvrir le travail incroyable des studios Illumination qui travaille sur le projet depuis maintent près de 7 ans. Avec Nintendo qui veille au grain, rien n'a été laissé au hasard, sauf peut-être le choix de Chris Pratt dans le rôle du plombier italien. C'est en effet l'un des gros débats qui agite la toile depuis qu'on l'a entendu donner vie à Mario dans la bande annonce, puisque tout le monde s'accorde à dire que l'acteur aurait pu modifier sa voix pour essayer de se rapprocher un peu plus de celle de Charles Martinet dans les jeux vidéo. A l'inverse, l'acteur américain parle avec sa voix civile, ce qui en a dérouté plus d'un. Aux Etats-Unis et dans les pays anglophones, sa prestation est vivement critiquée, et ce malgré le fait que les dirigeants des studios Illumination (Chris Meledandri, le patron du studio par exemple) aient fait le choix de l'acteur qui incarne Star Lord dans le MCU.

Chris a été choisi parce que nous pensions qu’il pouvait réaliser une bonne performance dans le rôle de Mario. Maintenant que nous avons réalisé quinze sessions d’enregistrement et que le film est terminé aux trois-quarts, je peux le dire : j’aime sa performance en tant que Mario.



Alors bien sûr, il est encore trop tôt pour juger l'ensemble du travail de doublage réalisé par Chris Pratt, et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais de l'autre côté de l'Atlantique, on s'extasie sur la version française de la bande annonce de Super Mario Bros The Movie. Le passage où Mario parle par l'intermédiaire de la voix de Pierre Tessier est partagée en masse depuis 24 heures. Plusieurs millions de vues et des commentaires par milliers qui sont unanimes sur un point : la VF de Mario se rapproche davantage de celle de Charles Martinet, et donc des jeux vidéo. Le site IGN n'a pas hésité à faire un tweet pour préciser que le doublage français est délicieux, tandis que des internautes comme Yong Yea (suivi par 126 000 personnes sur Twitter) annoncent qu'il regardera le film en français. Même le compte Culture Crave et ses presque 800 000 followers explique que la France a une voix qui ressemble à Mario, tandis que les Américains ont Chris Pratt...

The French dub of the new #SuperMarioBrosMovie trailer is delightful. 🍄 https://t.co/GNdhOASh1s — IGN (@IGN) 6 octobre 2022

French dub got a killer Mario lmao damn pic.twitter.com/H1Us82ueme — Ajay (@AnimeAjay) 6 octobre 2022

Alright I'm watching the Mario Movie in French. pic.twitter.com/xX3ixgUNVv — YongYea (@YongYea) 6 octobre 2022

En France, sur les réseaux sociaux, on en profite pour rappeler que notre pays possède sans doute les meilleurs comédiens de doublage et que ces derniers ne sont maleureusement pas assez starifiés, qu'il est temps de les mettre dans la lumière. Il est aussi demandé par certains de ne pas modifier les voix dans le film, les producteurs ayant la fâcheuse tendance d'aller choisir des Star-Talents pour vendre un maximum de tickets. On se rappelle de la prestation médiocre de Malik Bentalha dans le premier Sonic, ou les voix de Buzz l'Eclair qui ont été changé entre la diffusion du trailer et le film final. Nintendo France et Universal Pictures France ont même été taggués par nos soins pour empêcher que cela ne se produise...