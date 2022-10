Super Mario Bros : le film d'animation lâche son poster officiel, c'est enchanteur

Vingt-quatre heures à peine après nous avoir révélé le logo de sa nouvelle entité Nintendo Pictures , consacrée à la production de films en tout genre, Nintendo vient de lâcher le poster officiel de son film d'animation Super Mario Bros. dont la date de sortie est désormais fixée au 7 avril 2023. De quoi donner un léger aperçu de ce qui nous attend prochainement, avec un Mario de dos mais qui semble fidèle à sa représentation en jeu vidéo. Avec l'aide du studio Illumination, Nintendo a pris le soin d'être le plus fidèle au matériau d'origine, en témoigne le rendu des différents Toad que l'on peut apercevoir de face et qui promettent d'être de compagnons de route de notre plombier moustachu. Quant au royaume champignon, il rappelle un peu le rendu du parc d'attractions qui a ouvert l'année dernière à Osaka au Japon où tout semble condensé, mais avec la promesse du château de la Princesse Peach tout en haut. On aperçoit également des îlots qui flottent dans les airs, ce qui laisse penser qu'on va se retrouver aussi parmi les nuages. Quoiqu'il en soit, Nintendo a prévu un Nintendo Direct à 22h05 heure française le jeudi 6 octobre 2022, avec la promesse du reveal du premier trailer. On a clairement hâte !