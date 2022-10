Nintendo Pictures : voici le nouveau logo de la société qui va réaliser des films avec les licences Nintendo

Rappelez-vous, l'année dernière, on apprenait que Nintendo avait l'intention de racheter Dynamo Pictures, société japonaise spécialisée dans l'animation 3D et habituée des courts-métrages et autres publicités. Un an après le début du rapprochement, le studio d'animation appartient entièrement à Nintendo, à compter de ce 3 octobre 2022. Une acquisition totale qui permet à la firme de Kyoto de renommer le studio en Nintendo Pictures, avec l'objectif premier et total de se concentrer sur la production de contenu visuel dédié aux licences maison. Sur le site officiel de Dynamo Pictures, il est écrit que grâce à leurs vidéos, ils ont à coeur de faire connaître les personnages de Nintendo aux gens du monde entier et à créer des vidéos uniques qui resteront à jamais gravées dans leur mémoire.







Attention tout de même, ce n'est pas Dynamo Pictures qui travaille actuellement sur le film d'animation Super Mario, mais Illumination Studios qui a d'ailleurs annoncé que le premier trailer sera diffusé lors de la New York Comic-Con le 6 octobre prochain. En revanche, Dynamo Pictures est connu pour ses travaux effectués sur Yuri on Ice, Aya et la Sorcière et la deuxième saison de Ghost in the Shell SAC_2045 de Netflix. La société a également travaillé sur les images de synthèse de Final Fantasy XIII-2 et a fourni toute la capture de mouvements pour des titres tels que Death Stranding, Nier Replicant, Monster Hunter World et Persona 5. Nintendo avait déjà fait appel à la société pour les cinématiques en images de synthèse de Metroid Other M, et avait même produit une série de courts-métrages Pikmin en collaboration avec Shigeru Miyamoto pour la campagne promo sur Wii U et 3DS. Après PlayStation Productions et aujourd'hui Nintendo Pictures, on sait que le jeu vidéo n'est pas suffisant pour ces constructeurs qui misent sur le cross-media pour s'émuler davantage.