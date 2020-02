Streets of Rage 4 : coop à 2 online, multi local à 4 et nouveau perso, le trailer qui cogne

2020 signera le retour d'une franchise mythique du beat them all, Streets of Rage, avec un quatrième opus plus que prometteur. Développé chez les Parisiens de Lizardcube, le titre s'annonce merveilleusement old-school et, à la fois, particulièrement moderne avec un style graphique des plus réussis : aujourd'hui, son éditeur (et co-développeur) Dotemu révèle une nouvelle feature charmante qui permettra de casser des bouches entre amis, soit tout ce que l'on demande pour s'épanouir dans la vie.Ainsi, Streets of Rage 4 pourra s'appuyer sur de la coop online à deux joueurs et, encore mieux, jusqu'à quatre en local : l'occasion d'inviter des potes et d'explorer ces rues gangrénées par la violence (dont vous serez un des principaux acteurs, du coup). Au passage, la firme dévoile un nouveau personnage jouable, Floyd, qui a la particularité de disposer de deux énormes bras cybernétiques. Normal.Sortie prévue en 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch : d'ailleurs, sachez que le titre sera présent à la PAX East de Boston qui se déroulera du 27 février au 1er mars. Ce sera certainement l'occasion d'y voir un peu plus de gameplay, toujours plus percutant.