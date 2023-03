Street Fighter 6 : Zangief vs Marisa, le combat des catcheurs et des grosses patates de forain

Hikaru Takahashi), Capcom nous propose de nous attarder sur deux personnages du roster, à savoir Zangief qu'on ne présente évidemment plus, et Marisa qui fait partie des nouveaux personnages du jeu. Ce qui est intéressant dans ce combat, c'est que les deux combattants partagent le même amour pour le catch, d'autant qu'ils font à peu près la même taille et ont aussi une carrure assez similaire, bien que Zangief soit un peu plus massif. Dans tous les cas, les prises s'enchaînent, les suplex aussi et les patates de forain vont aussi très mal, surtout quand elles marquent le visage en forme de coeur. Cette vidéo de gameplay est aussi l'occasion de constater à quel point le jeu affiche une plastique ravageuse, avec des effets dans tous les sens, des animations soignées et des environnement ultra vivants.La sortie de Street Fighter 6 est attendue pour le 2 juin sur PC, PS5, Xbox Series et PS4.