S.T.A.L.K.E.R. 2 : le jeu pourrait bien débarquer sur PS5 plus tôt que prévu, explications

Depuis son annonce, S.T.A.L.K.E.R. 2 n'est annoncé que sur les consoles Xbox et sur PC. Et pour cause, GSC Game World a signé un contrat directement avec Microsoft, qui peut se targuer alors d'avoir dans son clan une franchise de renom et un jeu attendu depuis longtemps par toute une communauté. Seulement voilà, à en croire le fameux document interne de la firme de Redmond, publié il y a peu et dévoilant d'ailleurs un avis détaillé sur The Last of Us Part. II Évidemment, la première console qui nous vient à l'esprit est la PS5 et, même si rien ne dit que le jeu y débarquera aussi tôt, cela reste une possibilité à envisager. Toutefois, interviewé il y a peu, GSC Game World avouait se concentrer uniquement sur les plateformes Xbox. Une manière de brouiller les pistes pour honorer son contrat avec Microsoft ? Peut-être bien... peut-être pas.