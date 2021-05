S.T.A.L.K.E.R. 2 : une sortie possible sur PS5 ? La réponse des développeurs

GSC Game World s'annonce vraiment prometteur. Autant de raison pour les joueurs Sony d'espérer une version PS5, le titre n'étant annoncé que sur PC et les consoles Xbox. Le site GamingBolt a justement eu l'occasion de poser la question au studio lors d'une interview et sa réponse est sans équivoque

Nous n'avons aucun plan là-dessus pour le moment. Nous avons négocié avec Microsoft et avons vu de nombreuses bonnes opportunités pour la franchise, notamment en ce qui concerne le Game Pass. Nous nous concentrons sur la version Xbox Series X/S.

Attendu depuis des lustres, S.T.A.L.K.E.R. 2 est désormais une réalité. De plus en plus de médias sont diffusés, promettant une aventure lugubre et techniquement irréprochable : en d'autres termes, le prochain jeu deA priori, donc, S.T.A.L.K.E.R. 2 n'est pas prévu "tout de suite" sur PS5. Cela n'exclut pas une possibilité, même faible, de le voir débarquer dans un futur plus ou moins lointain, mais il ne faut s'attendre à rien de certain sur cette plateforme. Tenez-le-vous pour dit.