Split Fiction : le nouveau jeu coop de Josef Farès présente son Story Trailer

Plutôt bavard depuis qu'il a été révélé lors des Game Awards, Split Fiction continue de faire parler de lui, avec une nouvelle vidéo dévoilée lors du State of Play du 12 février 2025. Cette fois-ci, il est question de mettre en avant l'histoire, et notamment ce que Mio et Zoé vont vivre ensemble. Si ces deux noms sont ceux des enfants de Josef Farès, le créateur du jeu, et fondateur du studio Haelight, on apprend que Mio est auteure de science-fiction, tandis que Zoé est une écrivaine de fantasy. Elles vont se retrouver ensemble dans une expérience où il est possible de vivre ses rêves IRL, via une technologie moderne que propose un laboratoire. C'est évidemment l'occasion pour mélanger les univers, les genres, mais aussi les gameplays, puisque Split Fiction entend bien varier les plaisir au maximum. La sortie de Split Fiction est attendue pour le 6 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series pour 49,99€. Il s'agit d'un jeu coop obligatoire, mais une seule copie est nécessaire pour jouer à deux, puisqu'on peut inviter une autre personne à jouer gratuitement sur n'importe quelle plateforme via le cross-play.