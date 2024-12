Split Fiction : c'est le nouveau jeu coop de Josef Farès et le gameplay sera en constante évolution

Autre titre révélé aux Game Awards cette nuit et qui mérite un gros coup de projecteur, c'est Split Fiction, le nouveau titre de Josef Farès et de son studio Hazelight. Comme d'habitude avec les habitudes du studio, il s'agit d'un jeu obligatoirement coop' (une seule copie est nécessaire pour jouer à deux, rassurez-vous) à cheval entre deux univers, la science-fiction et la fantasy. Et cela est possible grâce à Mio et Zoé, deux scénaristes que tout sépare, mais qui se retrouvent prises au piège dans leurs propres histoires après avoir été happées par une machine conçue pour voler leurs idées créatives. Pour passer d’un univers à l’autre, elles devront travailler ensemble et maîtriser un grand nombre de compétences afin de se libérer tout en gardant leurs souvenirs intacts.









Non seulement l'histoire s'annonce originale, mais en plus le gameplay promet d'être en constante évolution. Le jeu va en effet débloquer des compétences tout au long de la partie et parmi les exemples qu'on peut citer, on sait que nos deux jeunes femme devront échapper à la transformation d'un soleil en supernova, défier un singe dans un concours de danse, réaliser des figures ultra-stylées sur un hoverboard, combattre un chaton maléfique et chevaucher des engins hors du commun, des motos gravitationnelles aux requins.



« Chez Hazelight, nous créons des jeux en coopération depuis 10 ans et à chaque titre, nous allons au-delà de ce qu’attendent les fans du genre. Je suis très fier de ce que nous avons créé avec Split Fiction. Je vous garantis que ce jeu va vous faire halluciner » déclare Josef Fares, Fondateur de Hazelight Studios. « Comme Mio et Zoé passent de l’univers de la science-fiction à celui de la fantasy, nous avons pu faire des choses vraiment extraordinaires en matière de jouabilité et de narration. Il s’agit clairement de notre aventure en coopération la plus épique à ce jour. »

Il est vrai que depuis plus de 10 ans Josef Farès et son équipe chez Hazelight Studios sont devenus des spécialistes du jeu en coopération, au point d'en avoir fait leur cheval de bataille. On se rappelle d'ailleurs que leur dernier titre, It Takes Two, est non seulement reparti avec le statuette du GOTY 2021, mais aussi que les ventes ont dépassé les 20 millions d’exemplaires dans le monde. De quoi en faire rêver certains. Pour rappel, la sortie de Split Fiction sera disponible le 6 mars 2025 sur PC, PS5, Xbox Series au prix de 49,99€.