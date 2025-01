Split Fiction : des motos, des boss, des fées et même des gorilles, voici le nouveau trailer

Révélé lors des Game Awards 2024 le mois dernier, Split Fiction est le nouveau bébé des studios Hazelight, la société fondée par Josef Farès, qui est devenu le spécialiste des jeux en coop obligatoire. Après nous avoir posé les bases du concept de son nouveau titre, on découvre cette fois-ci un peu plus les possibilités de gameplay, et en l'occurence, cette faculté à incarner autre chose que nos deux personnages que sont Mio et Zoé. En effet, certains niveaux vont nous transporter dans les univers fantaisistes de nos deux jeunes femmes, et il ne sera pas rare d'incarner d'autres êtres vivants, comme une fée ou carrément un gorille. Cela signifie donc que le gameplay sera adapté à ces nouvelles situations. Split Fiction entend bien varier au maximum son gameplay et dans cette nouvelle vidéo, on peut voir nos deux héroïnes faire du ski-nautique, du snowboard, surfer sur des poissons de sable (coucou Dune), faire de la chute libre, chevaucher un dragon, ou bien encore conduire une moto pour abattre un boss. Espérons qu'on ait une véritable plus-value et pas uniquement des séquences inutiles juste pour gonfler le contenu. Réponse le 6 mars prochain, date de sortie du jeu sur PC, PS5, Xbox Series.