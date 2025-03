Split Fiction : un film est en cours de développement, comme It Takes Two

Le carton de Split Fiction n'a pas tardé à donner des idées aux producteurs de cinéma, puisqu'on vient d'apprendre qu'une adaptation au cinéma du dernier jeu de Jasef Farès et de son studio Haelight est en chantier. Cette information, on la doit à Variety qui sort sa carte "Exclusive" pour nous révéler que plusieurs sources ont en effet entendu lors de la GDC de San Francisco que la société 'Story Kitchen' est actuellement en train de trouver des scénaristes, un réalisateur et des acteurs pour mener à bien ce projet. On rappelle que le précédent jeu du créateur libano-suédois, It Takes Two, doit lui aussi bénéficier d'une adaptation au cinéma, mais que depuis l'annonce, rien de concret n'est sorti. D'ailleurs, lors d'une interview le mois dernier, Josef Farès était incapable de nous dire où en était le projet... En attendant, Split Fiction continue de cartonner auprès des joueurs, avec plus de 2 millions de ventes en une semaine, tandis que sur Steam, le jeu continue de carton avec plus de 100 000 joueurs connectés en simultané rien qu'hier soir.