Josef Farès nous parle de l'après Split Fiction, son nouveau jeu déjà en projet

Disponible depuis seulement deux semaines, Split Fiction est déjà un jpoli succès dans le monde et à l'heure où je pose ces lignes, plus de 118 000 personnes sont actuellement en train d'y jouer simultanément sur la version PC. Si on imagine que chez Hazelight Studios, l'euphorie doit être toujours palpable, on pense sans doute à la suite et au prochain jeu. Dans une interview accordée au podcast Friends Per Second, Josef Fares, le fondateur du studio et le créatif derrière tous ses jeux, a confirmé être déjà en train de travailler sur son prochain jeu. Un projet qui a démarré il y a de cela un mois, ce qui veut dire qu'il va falloir attendre encore quelques années avant de pouvoir le découvrir.









« Split Fiction est le jeu le mieux accueilli que nous ayons jamais réalisé. Tout le monde est ravi, mais je suis tellement concentré et enthousiaste sur la suite que nous avons déjà commencé », a déclaré Fares. Il a ensuite ajouté que le développement de son prochain jeu est encore « bien trop tôt », mais que 130 pages d'idées ont déjà été couchées pour l'histoire du jeu. Avec le succès de Split Fiction et ce dès son lancement, Josef Farès a déclaré que l'ambiance générale au sein de son entreprise est meilleure que jamais, et qu'il est persuadé de pouvoir faire mieux que le projet précédent. Forcément, avec un créateur aussi fantasque, il y a de quoi s'amuser.