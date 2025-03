Split Fiction : 1 million de ventes en 48h, Josef Farès peut remercier la Chine

259 003 joueurs connectés en simultané, Split Fiction a fait trois fois plus que It Takes Two à l'époque et c'est désormais le record d'audience Steam pour un jeu Electronic Arts ; le précédent était détenu par Battlefield V avec 116 104 connections simultanées.

Les premiers chiffres de ventes pour Split Fiction viennent de tomber et comme on pouvait l'imaginer, le succès est déjà au rendez-vous. Le studio Hazelight nous annonce en effet avoir vendu 1 million d'exemplaires de son jeu en l'espace de 48 heures seulement. A titre de comparaison, It Takes Two avait mis un mois pour atteindre un tel score, ce qui signifie que le lancement de Split Fiction est bien plus fulgurant. C'est aussi la preuve que les jeux de Josef Farès sont désormais très attendus dès leur lancement et il suffisait de jeter un oeil aux données de Steam pour comprendre que le public a répondu présent aussi sec. Avec

Un énorme succès qu'on doit avant tout au public chinois qui adhère totalement à la vision coop' de Josef Farès et ce depuis It Takes Two, puisque sur les 23 millions de ventes réalisées sur ce dernier, la moitié avait été faite en Chine, chose que Josef Farès a confirmé dans une interview avec la chaîne YouTube MinnMax. Concernant Split Fiction, les chiffres de Steam révèle que 67% des évaluations sont en langue chinoise et que le pic d'audience avait été atteint entre 13h et 14h, heure européenne, soit vers 20h ou 21h en Chine. Josef Farès peut donc remercier les joueurs chinois.