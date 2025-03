Split Fiction : c'est désormais 2 millions de ventes en seulement 1 semaine

Après avoir annoncé 1 million de copies vendues en l'espace de 24 heures pour Split Fiction, Josef Farès et son équipe de Hazelight Studios ont le plaisir de nous révéler que le succès continue et que désormais, il est question de 2 millions de ventes en seulement 1 semaine d'exploitation. Forcément, puisqu'il faut être obligatoirement deux personnes pour en profiter, on peut donc affirmer que 4 millions de joueurs ont pu tester le titre. Pour rappel et à titre de comparaison, It Takes Two avait mis 3 mois pour atteindre un tel palier, sachant que le jeu a fini sa carrière à 23 millions d'exemplaires ; il y a donc de fortes chances pour que Split Fiction suive le même chemin du carton planétaire. Récemment, Josef Farès avait révélé que la moitié des ventes de It Taks Two avait été faite sur le territoire chinois, et il semblerait que la Chine ait à nouveau répondu présent pour Split Fiction. En effet, selon les statistiques de SteamScout, 65%des évaluations des utilisateurs Steam sont en langue chinoise, ce qui signifie qu'au moins la moitié des ventes ont été réalisées dans le pays de Xi Jinping.