Split Fiction : le Pass Ami compatible cross-play, voici les détails et un nouveau trailer aussi...

Les jeux en coopération, c'est devenu le cheval de bataille de Josef Farès, qui s'efforce de proposer la meilleure expérience de jeu à deux partenaires. Avec le coeur sur la main et l'envie de plaire à grand public, le créateur de It Takes Two a fait voeu de ne pas piller la bourse de ses fans et avec Split Fiction, une seule copie du jeu sera nécessaire pour jouer à deux, rien n'a changé. Pour ce faire, il faudra télécharger le Pass Ami, une fonctionnalité apparue avec It Takes Two et qui sera à nouveau valable pour Split Fiction. La grande différence, c'est que cette fois-ci, il sera compatible cross-play, ce qui signifie que n'importe qui sur n'importe quel support pourra jouer ensemble. En plus de cette annonce, on a le droit à une nouvelle vidéo pour illustrer ce Pass Ami.La sortie de Split Fiction est attendue pour le 6 mars prochain.