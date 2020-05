Spider-Man : serait-ce le prochain jeu gratuit du PlayStation Plus ? Un drôle d'indice sur le PS Store

À l'approche du mois de juin, la communauté PS4 commence à se demander quels titres seront offerts dans le cadre du PlayStation Plus. Après Cities Skyline et Farming Simulator 19, soit des jeux auxquels on ne s'attendait pas forcément, il se pourrait bien que la prochaine fournée ne contienne un certain... Spider-Man.En tout cas, c'est ce que semble indiquer le PlayStation Store britannique, directement depuis la fiche produit du soft en question. La splendide aventure de Peter Parker, survenue en 2018 et conçue par les talentueux bonhommes d'Insomniac Games, offerte à tous les abonnés du fameux service ? Ce serait un joli coup de maître, surtout à l'approche d'une PS5 et d'un Spider-Man 2 qui serait bien en développement dans les couloirs du studio californien.Toutefois, ce ne serait pas la première fois que des indices pourtant très crédibles ne nous induisent en erreur : on attendra donc une officialisation de la part de Sony avant de nous réjouir pleinement.