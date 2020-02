Sony : le constructeur se retire de la PAX East à cause du coronavirus, pas de The Last of Us 2

Sony Interactive Entertainment a pris la décision d'annuler sa participation à la PAX East de Boston cette année à cause du COVID-19 (aussi connu sous le nom de "coronavirus"). Nous pensions que c'était l'option la plus sûre, la situation changeant quotidiennement. Nous sommes très déçus de ne pas venir à cet événement mais la santé et la sécurité de nos effectifs est notre plus grande préoccupation.





Dans une semaine très exactement, du 27 février au 1er mars 2020, la PAX East se déroulera dans la mythique ville américaine de Boston : un beau programme y est prévu avec, notamment, la présence de Sony et carrément de The Last of Us Part. II, jouable sur bornes lors d'une jolie session de plusieurs heures. Enfin, ça, c'était avant que la firme ne publie un message pour le moins alarmant depuis son PlayStation Blog :Voilà, c'est dit. Toutefois, l'épidémie n'étant pas présente sur le sol américain, on peut se demander pourquoi une telle décision drastique : il semblerait bien que Sony soit décidément refroidi de participer aux salons de l'Oncle Sam. Au passage, Naughty Dog s'est déclaré attristé par l'absence de Sony à la PAX East, rassurant toutefois la communauté en déclarant avoir beaucoup à dire sur The Last of Us 2 d'ici sa sortie, le 29 mai sur PS4.