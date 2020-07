Sonic le Film : la suite se dégote déjà une date de sortie, prenez date

305,8 millions de dollars au box-office mondial. Des revenus pour le moins explicites qui ne débouchent que sur une chose : la rapide réalisation d'une suite... laquelle vient déjà de se trouver une date de sortie.



Sonic le Film 2 - ou quel que soit son nom - débarquera donc en salles obscures le 8 avril 2022, comme nous l'indique le doubleur de Sonic lui-même, Ben Schwartz. Bien évidemment, on ne serait pas surpris d'apprendre un possible retard à cause de la pandémie du coronavirus qui, si elle empire, bousculera lourdement le planning et toute l'industrie cinématographique. Du moins, encore plus que ce n'est déjà le cas. On verra bien.





Et pourtant, c'est qu'il n'était pas bien parti, ce film Sonic. Reparti en production après le scandale autour du chara-design du célèbre Hérisson, la Paramount aura bien fait de persister puisque le long-métrage, sorti en février 2020, s'est imposé comme la deuxième plus grosse performance de l'année avec