Sonic 2 : un ultime trailer pour le film et une affiche qui rend hommage au jeu Megadrive

C'est à la fin du mois que sort le film Sonic 2 sur grand écran et du côté de Paramount Pictures, on affûte la campagne promotionnel. Tout d'abord, c'est un nouveau trailer qui est proposé, le dernier probablement puisqu'il s'agit de la bande annonce finale, et qui permet d'avoir un très (trop ?) grand aperçu de ce qui nous attend dans 15 jours. On se rend compte surtout sur le Dr Robotnik (Eggman en VO) aura une place plus importante dans cette suite, ce qui permettra de voir Jim Carrey à l'oeuvre. Ce dernier fait d'ailleurs appel à Knuckles qui viendra botter les fesses de Sonic et de Tails, puisque le hérisson bleu n'est plus tout seul désormais. Le film promet donc de l'humour, des scènes d'action épiques, mais aussi beaucoup de référencex aux jeux vidéo. D'ailleurs, à ce propos, la nouvelle affiche de ce Sonic 2 fait clairement référence à la cover du Sonic 2 sorti sur Megadrive sorti en 1992. Avec 306,8 millions de dollars au box office, le premier Sonic fut un véritable carton et cette suite devrait plaire autant aux fans qui avaient apprécié le premier. Sinon, pour les voix françaises, Malik Bentalha rempile dans le rôle de Sonic.