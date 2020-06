SEGA 60 ans : Segata Sanshirô a enfin un héritier et c'est son propre fils, la nouvelle mascotte en vidéo

Si vous n'avez pas grandi dans les années 90, il y a peu de chances que vous connaissez Segata Sanshirô, figure de proue de la console Saturn de SEGA qu'on retrouvait dans à peu près toutes les publicités liées à la machine au Japon. Personnage culte d'une période où les consoles se faisaient la guerre à grands renforts de bits (16, 32, 64), ce dernier a toujours eu une place de choix dans le coeur des joueurs fans de la marque SEGA. Avec les 60 ans qui sont fêtés en grande pompe, Segata Sanshirô (qui n'est autre que Hiroshi Fujioka dans la vraie vie) a été rappelé par l'éditeur japonais afin de lui trouver un héritier digne de confiance et de sa stature. C'est par le biais d'une vidéo on ne peut plus officielle qu'a été introduit Sega Shirô, incarné à l'écran par Maito Fujioka qui n'est autre que le fils ainé de Hiroshi Fujioka. Un véritable hommage qui témoigne d'une marque de confiance et d'une loyauté certaine pour la famille.Dans la vidéo, on voit Maito Fujioka combattre au Judo un homme vêtu d'un masque de démon, qui va se révéler être Segata Sanshirô, son propre père. Malgré la pression et le poids de l'affrontement père-fils, Maito Fujioka réussit à envoyer son paternel s'écraser sur la planète Saturn (on appréciera le clin d'oeil) pour officiellement devenir le Sega Shirô tant attendu. C'est donc lui qui devient la figure officielle de SEGA dorénavant et son joli petit minois devrait apparaître dans de nombreuses campagnes publicitaires. On l'attend avec une Game Gear Mini entre les mains notamment...