Resident Evil Death Island : Jill, Leon, Chris, Claire et Rebecca réunis dans le nouveau trailer

Jill Valentine, Leon S. Kennedy, Chris Redfield, Claire Redfield et même Rebecca Chambers, il ne manque plus que Billy Coen et Barry Burton pour que l'équipe soit au complet. L'histoire reste assez floue, mais sachez qu'une nouvelle menace zombie est à prévoir, qu'il s'agit sans doute d'une utilisation malveillante et que tout cela se produira du côté de San Francisco. On sait en revanche que c'est à partir de l'île d'Alcatraz que cette nouvelle épidémie a démarré. Ce Resident Evil Death Island est r éalisé par Eiichiro Hazumi, tandis que le scénario a été écrit part Makoto Fukami, tandis que c'est Rei Kondo qui s'est chargé de la musique. Le film sort le 7 juillet au cinéma au Japon, tandis que chez nous, ce sera un direct to video. On est moins confiant sur le succès du film dans l'Hexagone...





A défaut d'avoir eu une bonne adaptation live-action de Resident Evil l'année dernière, on pourra peut-être compter sur le film d'animation de Kodawaka pour essayer de remonter le niveau ; du moins en termes de respect du matériau d'origine... Un nouveau trailer de Resident Evil Death Island vient en effet de tomber et qui permet de constater que tous les personnages importants de la saga seront réunis pour lutter contre une menace commune.